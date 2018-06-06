Названо место встречи Трампа и Ким Чен Ына. США заявили, что не оплатят проживание делегации КНДР
Эту информацию в своем аккаунте в Twitter подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Тем временем пресс-секретарь американского Государственного департамента Хезер Науерт отметила, что ведомство занимается поддержкой усилий Белого дома по организации саммита и что именно администрация Трампа занимается техническими деталями встречи.
Она также прокомментировала информацию журналистов относительно того, что в делегации Северной Кореи вообще нет денег, чтобы заплатить за проживание в отеле.
"Правительство Соединенных Штатов не будет платить за пребывание делегации Северной Кореи (в отеле, - ред.). Мы не будем платить за их расходы", - подчеркнула Науерт.
Ранее в Белом доме подтвердили, что встреча Трампа и Ким чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре в 9 часов утра по местному времени.
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- Напомним, 27 апреля лидер КНДР впервые за 65 лет прибыл в Южную Корею на официальные переговоры.
- Южная Корея и КНДР договорились о мирном соглашении.
- США и КНДР договорились о дате и месте исторического саммита с участием Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
- В обмен на безъядерный статус США пообещали КНДР инвестиции.
- КНДР начала демонтаж ядерного полигона и пустила туда журналистов Южной Кореи.
- 26 мая премьер-министр Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел неожиданную и теплую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на границе между обоими государствами.
- 1 июня Трамп подтвердил, что 12 июня встретится с Ким Чен Ыном.
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