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Названо место встречи Трампа и Ким Чен Ына. США заявили, что не оплатят проживание делегации КНДР

Местом проведения саммита между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном станет отель Capella на сингапурском острове Сентоса

Эту информацию в своем аккаунте в Twitter подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Тем временем пресс-секретарь американского Государственного департамента Хезер Науерт отметила, что ведомство занимается поддержкой усилий Белого дома по организации саммита и что именно администрация Трампа занимается техническими деталями встречи.

Она также прокомментировала информацию журналистов относительно того, что в делегации Северной Кореи вообще нет денег, чтобы заплатить за проживание в отеле.

"Правительство Соединенных Штатов не будет платить за пребывание делегации Северной Кореи (в отеле, - ред.). Мы не будем платить за их расходы", - подчеркнула Науерт.

Ранее в Белом доме подтвердили, что встреча Трампа и Ким чен Ына состоится 12 июня в Сингапуре в 9 часов утра по местному времени.

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