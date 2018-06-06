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НАТО не будет принимать Катар в свой склад

Североатлантический альянс отклонил заявление Катара о желании получить полноценное членство в НАТО

Об этом сообщает Gulf News.

Как отмечается, официальный представитель Альянса пояснил, что кроме членов-основателей США и Канады, НАТО открыт только для европейских стран.

"В соответствии со статьей 10 Вашингтонского договора, только европейские страны могут стать членами НАТО", - заявил представитель.

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