НАТО не будет принимать Катар в свой склад

6 июня, 2018, 23:45

Североатлантический альянс отклонил заявление Катара о желании получить полноценное членство в НАТО

Об этом сообщает Gulf News.

Как отмечается, официальный представитель Альянса пояснил, что кроме членов-основателей США и Канады, НАТО открыт только для европейских стран.

"В соответствии со статьей 10 Вашингтонского договора, только европейские страны могут стать членами НАТО", - заявил представитель.