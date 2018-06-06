НАТО не будет принимать Катар в свой склад
6 июня, 2018, 23:45
Североатлантический альянс отклонил заявление Катара о желании получить полноценное членство в НАТО
Об этом сообщает Gulf News.
Как отмечается, официальный представитель Альянса пояснил, что кроме членов-основателей США и Канады, НАТО открыт только для европейских стран.
"В соответствии со статьей 10 Вашингтонского договора, только европейские страны могут стать членами НАТО", - заявил представитель.
- Напомним, что 6 июня Катар заявил о намерении вступить в НАТО.
Читайте также
-
-
-
-
29 мая, 2018 Когда трансплантация в Украине станет реальностью
-
31 мая, 2018 Виталий Портников: "Газпром" уничтожает сам себя
Читайте также
-
-
-
29 мая, 2018 Когда трансплантация в Украине станет реальностью