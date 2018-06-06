Нападение на активиста в Одессе: появились фото злоумышленников

6 июня, 2018, 13:59

В сети появились фото двух мужчин, которые 5 июня в Одессе напали с ножом на активиста Автомайдана, члена Совета общественного контроля НАБУ Украины Виталия Устименко

Фото выложил в Facebook пользователь Александр Хаджинов.

На двух фотографиях - бородатые мужчины крепкого телосложения в спортивной одежде и бейсболках.

Одновременно участник Одесского центра публичных расследований Юрий Дьяченко сообщил, что в пятницу, 8 июня, в 17:00 напротив главного управления полиции в Одесской области по вул. Еврейской,12 состоится акция протеста. Дьяченко также сообщил, что ранее, 20 мая, на него самого напал один человек без оружия.

Напомним, 5 июня в Одессе двое мужчин с ножом напали на активиста Автомайдана Виталия Устименко.

Ранее, вечером в четверг, 24 мая на Сергея Стернека, известного акциями против мэра Одессы Геннадия Труханова, сепаратистов, пророссийских эстрадных звезд и скандальных застройщиков, напали двое мужчин.

Один из нападавших позже скончался в больнице.

В деле Стерненка нет подозреваемых и задержанных.

Стерненко рассказал, что двое мужчин с ножом внезапно напали на него, когда он возвращался домой из супермаркета.