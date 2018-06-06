6 июня, 2018, 11:56

Правоохранители провели обыск в офисе и.о. главы ГФС в Житомирской области Натальи Новожениной

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Отметим, что генпрокурор Юрий Луценко разместил на своей странице в Facebook фотографию кабинета, буквально покрытого деньгами.

"Чистим кабинеты руководства ГФС в Житомирской области", - написал генпрокурор.

Как удалось узнать журналистам Еспресо, обыски проходят в и.о. председателя ГФС в Житомирской области Натальи Новожениной. По ее словам, найденные деньги она одолжила на ремонт.

Санкции на обыск были получены областной прокуратурой, хотя Богунский суд Житомира до этого два раза отказывал правоохранителям в этом.

Обыск сопровождали представители центрального аппарата "К" СБУ.