6 июня, 2018, 07:45

5 июня в Чугуеве Харьковской области нашли мертвым активиста Николая Бычко

Об этом сообщил на своей странице в Facebook правозащитник Роман Лихачев.

"В Чугуеве нашли повешенным активиста из поселка Эсхар, который боролся с коррупцией. Полиция не приезжала почти час", - сообщает Лихачев

По предварительной информации, его нашли повешенным.

Умерший замався общественной деятельностью в поселке Эсхар. Был администратором фейсбук-страницы "Инициативная молодежь Эсхар" , где занимался улучшением жизни в населенном пункте. Он неоднократно поднимал проблему загрязнения местных водоемов, а 16 мая написал, что для выявления возможных нарушений в Эсхар приезжала экологическая комиссия.

Роман Лихачев заявляет, что причиной смерти молодого активиста не является самоубийство

"По моему мнению, самоубийство инсценизированно грубо и цинично, могу привести массу доказательств. Да и равнодушие полиции подсказывает, щовсе спишут по-быстрому и на тормозах",- добавляет правозащитник.