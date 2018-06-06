На Харьковщине нашли повешенным молодого активиста, - правозащитник
Об этом сообщил на своей странице в Facebook правозащитник Роман Лихачев.
"В Чугуеве нашли повешенным активиста из поселка Эсхар, который боролся с коррупцией. Полиция не приезжала почти час", - сообщает Лихачев
По предварительной информации, его нашли повешенным.
Умерший замався общественной деятельностью в поселке Эсхар. Был администратором фейсбук-страницы "Инициативная молодежь Эсхар" , где занимался улучшением жизни в населенном пункте. Он неоднократно поднимал проблему загрязнения местных водоемов, а 16 мая написал, что для выявления возможных нарушений в Эсхар приезжала экологическая комиссия.
Роман Лихачев заявляет, что причиной смерти молодого активиста не является самоубийство
"По моему мнению, самоубийство инсценизированно грубо и цинично, могу привести массу доказательств. Да и равнодушие полиции подсказывает, щовсе спишут по-быстрому и на тормозах",- добавляет правозащитник.
- Напомним, 5 июня в Одессе с ножом напали на активиста Автомайдана, члена Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины Виталия Устименко.
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