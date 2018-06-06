Люди начали много пить: в мире заканчиваются запасы ирландского виски

6 июня, 2018, 12:32

За последнее время потребление ирландского виски возросло настолько, что у производителей оно заканчивается

Об этом пишет Esquire.

Через растущую популярность ирландского виски вискокурням в Ирландии скоро будет нечего продавать. Джон Теллинг, один из старейших производителей виски, говорит: "Вскоре ирландского виски будет не хватать. То, что мы делаем сейчас, нельзя будет продавать еще лет семь. Так что начнется нехватка, если потребление будет продолжать расти теми темпами, которыми оно росло последние шесть-семь лет".

В общем, в Ирландии осталось не очень много выдержанного виски, а то, что залито в бочки сейчас, можно будет отправить на продажу только через семь лет.

Интересно, что с такой проблемой столкнулись не только ирландские производители. Японская компания Suntory уже сейчас снимает с продажи некоторые из своих лучших сортов, ведь не может справиться со спросом. Слишком мало было сделано запасов 17 лет назад.

"Конечно, все не настолько плохо, и вскоре на рынок выйдут множество новых вискокурень, а потом еще и американские компании займут место классических сортов, но, тем не менее, нельзя не констатировать, что на данный момент спрос на элитные сорта виски начал уверенно превышать предложение , и это довольно интересный социологический факт, что говорит об изменении образа потребителя", - отмечает издание.

Интересно также, что такая ситуация сложилась не только с виски, но и с текилой, которой также не хватает. По данным производителей, в 2011 году было высажено около 11 миллионов растений голубой агавы, из которой делают текилу, и сейчас они как раз достаточно созрели для производства напитка.

Но чтобы полностью удовлетворить спрос на текилу, нужно около 42 миллионов растений, а за год они вырасти не могут, для этого нужно минимум семь лет.

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