Киев угрожает "Нафтогазу" радикальными мерами за отказ включать горячую воду

6 июня, 2018, 13:15

Киев может применить радикальные меры в случае дальнейшего отказа НАК "Нафтогаз Украины" от подписания договора на поставку газа с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго"

Об этом заявил заместитель мэра Киева Владимир Прокопив, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы пригласили руководителя "Нафтогаза" для доклада перед депутатским корпусом, чтобы он публично объяснил такую, на мой взгляд, нахальную позицию. Если он не желает идти на переговоры, не желает общаться с представителями общины Киева, у нас не будет другого выбора, как идти на радикальные меры", - сказал Прокопив.

Чиновник уточнил, что компания, "которая наносит ущерб киевлянам", не сможет комфортно работать в столице.

"Нафтогаз" занял позицию террориста, не смотря на желание властей Киева вступать в переговоры... Руководитель "Нафтогаза" должен понимать, нам отступать некуда. За нами - миллионы киевлян", - подытожил Прокопив.

Как сообщалось, "Киевэнерго" показало структуру задолженности, которую отказывается принимать на себя КП "Киевоблэнерго" и за которую "Нафтогаз" заявляет о невозможности поставок газа коммунальному предприятию. Задолженность потребителей за тепло и горячую воду почти на 1 млрд грн превышает задолженность за газ - 4,789 млрд грн против 3,822 млрд грн.

С 1 июня коммунальное предприятие “Киевтеплоэнерго” должно было восстановить горячее водоснабжение в ряде домов, где были проведены гидравлические испытания. Однако из-за отказа “Нафтогаза" заключать договоры с коммунальным предприятием “Киевтеплоэнерго” без горячей воды до сих пор остаются около 3-х тысяч многоэтажек”.

Пантелеев отметил, что законодательная норма, на которой настаивает "Нафтогаз" является спорной, ведь ни один закон Украины не предусматривает блокировки газоснабжения 3-миллионного города.

Городская власть Киева обратилась к Кабинету Министров Украины как к представителю собственника компании НАК "Нафтогаз" и надеется на его помощь в недопущении в столице рисков возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера.