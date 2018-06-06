6 июня, 2018, 11:39

Крокодил напал на протестантского пастора во время крещения последователей возле озера в Эфиопии

Об этом пишет BBC Украина.

Пастор Дочо Эшет проводил церемонию для 80 человек. Она проходила возле озера Абая. Во время крещения из водоема вылез крокодил. Он напал на пастора и укусил в области ног, спины и рук.

"Именно он окрестил первого человека и перешел ко второму. Но неожиданно крокодил выскочил из озера и схватил пастора", - рассказал местный житель.

Пастора пытались спасти последователи и рыбаки, которые были неподалеку. Они использовали рыбацкие сети, чтобы не дать крокодилу затянуть пастора в воду.

Крокодил сумел убежать, спасти же пастора не удалось.