Конституционный суд одобрил отмену депутатской неприкосновенности

6 июня, 2018, 14:59

Конституционный суд Украины одобрил законопроект №6773 об изменениях в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Информацию подтвердили в Верховной Раде, в частности, депутат от "Народного фронта" Леонид Емец, нардеп от БПП Мустафа Найем и пресс-служба спикера праламента Андрея Парубия.

"Конституционный суд разрешил отменить неприкосновенность депутатов. Теомахия продолжается. Уже скоро!" - написал Емец.

"Решение касается депутатской версии законопроекта №6773, позволяющей ограничить депутатскую неприкосновенность уже сейчас, на этой сессии парламента. Конституционный суд также планирует рассмотреть президентский законопроект №7203, которым предлагается ограничить неприкосновенность с 1 января 2020. Теперь решение за парламентом. Для исторического решения нужно 300 голосов. Очень надеюсь, что Верховная Рада VIII созыва раз и навсегда покончит с этим архаизмом ", - написал Найем.

Закопроект предлагает исключить из ст. 80 Конституции Украины часть о том, что народные депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Верховной Рады.

В то же время остается норма о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

КСУ рассматривал законопроект на предмет его соответствия требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. Разбирательство длилось с 11 апреля 2018 года.

В случае принятия закона Верховной Радой он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

19 октября 2017 года Верховная Рада также поддержала включение в повестку дня сессии и направление для выводов в КСУ президентского законопроекта №7203 о внесении изменений в ст. 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов. Он отличается от законопроекта №6773 тем, что в случае его принятия изменения в Конституцию в части отмены неприкосновенности должны вступить в силу 1 января 2020 года.