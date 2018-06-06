Хронология событий в день отравления Скрипалей в Солсбери. Данные Скотланд-Ярда
Об этом сообщает издание "Радио Свобода" со ссылкой на данные контртеррористичного командование Скотланд-Ярда.
Все началось с того, что Юлия 3 марта в 14:40 прибыла из России до британского аэропорта "Хитроу". На следующий день, в 9 часов утра автомобиль Сергея Скрипаля было замечено в районе Лондон-роуд, Черчилль-вэй-норт и Уилтон-роуд в городе Солсбери, а в 13:30 – на Девизес-роуд.
Около 13:40 отец и дочь припарковали автомобиль в торговом центре Maltings, после чего пошли к Bishops Mill Pub в центре города. В 14:20 они зашли на обед в ресторан Zizzi, который покинули около 15:35.
А уже через 40 минут после этого экстренные службы получили сообщение, что Скрипали находятся на скамейке возле ресторана в критическом состоянии.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипачей виноваты агенты США и Великобритании.
- Юлию Скрипач выписали из больницы и отвезли в тайное место. 18 мая бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля выписали из госпиталя в Великобритании.
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