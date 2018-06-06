Хронология событий в день отравления Скрипалей в Солсбери. Данные Скотланд-Ярда

6 июня, 2018, 09:41

Британским правоохранителям удалось установить приблизительную хронологию событий в день отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии

Об этом сообщает издание "Радио Свобода" со ссылкой на данные контртеррористичного командование Скотланд-Ярда.

Все началось с того, что Юлия 3 марта в 14:40 прибыла из России до британского аэропорта "Хитроу". На следующий день, в 9 часов утра автомобиль Сергея Скрипаля было замечено в районе Лондон-роуд, Черчилль-вэй-норт и Уилтон-роуд в городе Солсбери, а в 13:30 – на Девизес-роуд.

Около 13:40 отец и дочь припарковали автомобиль в торговом центре Maltings, после чего пошли к Bishops Mill Pub в центре города. В 14:20 они зашли на обед в ресторан Zizzi, который покинули около 15:35.

А уже через 40 минут после этого экстренные службы получили сообщение, что Скрипали находятся на скамейке возле ресторана в критическом состоянии.