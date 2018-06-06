Главой НКРЕКП впервые стала женщина

6 июня, 2018, 12:28

Сегодня состоялось закрытое заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, во время которого главой НКРЕКП выбрали Оксану Кривенко

Об этом сообщает пресс-центр НКРЕКП.

В ведомстве отметили, что процесс формирования нового независимого регулятора, как предусмотрено украинским законодательством, наконец было завешено.

Кривенко поблагодарила членов НКРЕКП за доверие и заверила, что приложит максимальные усилия для обеспечения бесперебойной работы регулятора.

"Наша стратегия и главная цель – эффективный Регулятор, который будет работать системно над всеми вызовами и проблемами, с курсом на реформы для создания эффективных рынков. Мы стремимся беспристрастного, прозрачного и открытого регулирования с учетом интересов как потребителей, так и поставщиков услуг", - подчеркнула она.

Оксана Кривенко родилась в 1974 году в г. Свердловск Луганской области. В 1996 году закончила Киевский государственный экономический университет, получила диплом магистра по специальности "Экономика предприятия"; программа "менеджмент проектов и консалтинг".

В 2010 году окончила Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, специальность "Нефтегазопроводы и нафтогазосховища", специализация – обслуживание, ремонт и реконструкция трубопроводов, квалификация – инженер-механик.

По результатам открытого конкурсного отбора 29 мая 2018 года назначена на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. До назначения членом НКРЕКП работала в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на должности заместителя директора Департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере.