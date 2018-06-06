Главой НКРЕКП впервые стала женщина
Об этом сообщает пресс-центр НКРЕКП.
В ведомстве отметили, что процесс формирования нового независимого регулятора, как предусмотрено украинским законодательством, наконец было завешено.
Кривенко поблагодарила членов НКРЕКП за доверие и заверила, что приложит максимальные усилия для обеспечения бесперебойной работы регулятора.
"Наша стратегия и главная цель – эффективный Регулятор, который будет работать системно над всеми вызовами и проблемами, с курсом на реформы для создания эффективных рынков. Мы стремимся беспристрастного, прозрачного и открытого регулирования с учетом интересов как потребителей, так и поставщиков услуг", - подчеркнула она.
Оксана Кривенко родилась в 1974 году в г. Свердловск Луганской области. В 1996 году закончила Киевский государственный экономический университет, получила диплом магистра по специальности "Экономика предприятия"; программа "менеджмент проектов и консалтинг".
В 2010 году окончила Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, специальность "Нефтегазопроводы и нафтогазосховища", специализация – обслуживание, ремонт и реконструкция трубопроводов, квалификация – инженер-механик.
По результатам открытого конкурсного отбора 29 мая 2018 года назначена на должность члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. До назначения членом НКРЕКП работала в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на должности заместителя директора Департамента по регулированию отношений в нефтегазовой сфере.
- 26 мая президент Петр Порошенко уволил с должности главы комиссии Дмитрия Вовка, который фактически возглавлял НКРЕКП с декабря 2014 года.
- Порошенко также назначил пятерых новых членов Нацкомиссии.
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