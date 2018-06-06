Facebook запустил приложение с караоке, где можно почувствовать себя певцом в режиме live

6 июня, 2018, 21:20

Новое приложение будет соревноваться с сервисом musical.ly, который также предоставляет возможность петь любимые треки в такт известным исполнителям.

Как пишет пишет Engadget, пользоваться сервисом просто: вы просто выбираете песню, открываете рот в такт словам и стримите это для друзей.

Среди первых композиций доступны треки Дрейка, Эда Ширана, Guns N Roses и других исполнителей. Издание отмечает, что не так давно Facebook подписал контракты с Universal, Warner и Sony, поэтому у пользователей будет много композиций на выбор.

Lip Sync Live совместима и с другими опциями прямого эфира: можно добавлять маски, хэштеги, накладывать фильтры или менять фон. Функция пока появилась только у некоторых пользователей, но соцсеть планирует запустить ее для всех в ближайшее время.

Представители Facebook объяснили, что в будущем можно будет загружать свои караоке-сессии как видео, однако только с песнями, на которые у соцсети есть права.

Если пользователь добавит песню с незарегистрированным треком, ему предложат удалить виде или же оставить его без звука.

Данное приложение является попыткой Facebook привлечь в соцсеть более юную аудиторию. Караоке, в котором нужно открывать рот в такт песни, стало популярно благодаря шоу Lip Sync Battle и с приложением Musical.ly. У последнего 60 миллионов активных пользователей, большинство из которых подростки.

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