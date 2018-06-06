ЕС ежегодно теряет 60 млрд евро от контрафакта, идущего через Украину, Албанию и Марокко, - отчет

6 июня, 2018, 15:45

Европейские производители ежегодно несут убытки на 60 млрд евро из-за фальсифицированных товаров, поступающих из Гонконга, Китая, ОАЭ и Турции и попадающих в ЕС через Украину, Албанию и Марокко

Об этом говорится в отчете Европейского ведомства интеллектуальной собственности (EUIPO), передает Deutsche Welle.

"Мягкие судебные приговоры и высокие доходы от инвестиций являются для преступных банд стимулами для изготовления подделок", - говорится в отчете.

Ведомство отмечает, что производители подделок становятся все более профессиональными, а ассортимент подделываемых товаров - все более широким. По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы ущерб от такой деятельности может составить 85 миллиардов евро в год.

В пересчете на одного жителя ЕС убытки от реализации поддельных товаров составляют 116 евро в год. Тот же показатель в Германии, теряющей ежегодно около 8,3 миллиарда евро из-за подделки, составляет 103 евро.

При этом еще одной страной, в которой производится большое количество контрафакта, является член Евросоюза Греция.

Отчет подготовлен по итогам ряда исследований, проведенных с 2013 года в 13 отраслях.