ЕС ежегодно теряет 60 млрд евро от контрафакта, идущего через Украину, Албанию и Марокко, - отчет
Об этом говорится в отчете Европейского ведомства интеллектуальной собственности (EUIPO), передает Deutsche Welle.
"Мягкие судебные приговоры и высокие доходы от инвестиций являются для преступных банд стимулами для изготовления подделок", - говорится в отчете.
Ведомство отмечает, что производители подделок становятся все более профессиональными, а ассортимент подделываемых товаров - все более широким. По прогнозам аналитиков, в ближайшие годы ущерб от такой деятельности может составить 85 миллиардов евро в год.
В пересчете на одного жителя ЕС убытки от реализации поддельных товаров составляют 116 евро в год. Тот же показатель в Германии, теряющей ежегодно около 8,3 миллиарда евро из-за подделки, составляет 103 евро.
При этом еще одной страной, в которой производится большое количество контрафакта, является член Евросоюза Греция.
Отчет подготовлен по итогам ряда исследований, проведенных с 2013 года в 13 отраслях.
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