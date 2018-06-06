Динозавры выглядели совсем не так, как в "Парке юрского периода". Почему

6 июня, 2018, 11:15

Время идет, и знания о динозаврах меняются. Так, оказывается, создатели "Парка юрского периода" допустили ряд ошибок, первая из которых заложена в самом названии романа Майкла Крайтона, по которому был снят фильм

Об этом говорится в материале ВВС.

"Я думаю, что "Меловой парк" не подходил по звучанию (в англоязычной классификации он называется Cretaceous от латинского" creta "-" мел "), - смеется палеонтолог Стив Брусатте, - Но большинство динозавров жило именно в меловой период, это правда".

Большинство динозавров, которыми изобилует фильм - в том числе тираннозавр, велоцираптор и трицератопс - жили в меловой период, следовавший за юрским. Велоцираптори, однако, выглядели в реальности совсем по-другому - не так, как они представлены в фильме.

"На самом деле велоцираптори, останки которых были найдены в Монголии, были размером с пуделя. Причем не с большого причудливо стриженого пуделя, а из пуделя миниатюрного. Они были подвидом рода дейнониха, которые были куда меньшего размера, чем велоцираптори в фильме", - объясняет Брусатте.

Сейчас мы знаем, что дейноніх (от латинского Deinonychus - "страшный коготь") был пернатым предшественником современных птиц.

После того как в конце 1990-х годах впервые были обнаружены останки оперених динозавров, а также после обнаружения в 2004 году останков пернатого родственника тираннозавра, наше представление о том, как выглядели динозавры, сильно изменилось в сравнении с 1993 годом.

Фильм 2015 года "Мир юрского периода" активно критиковали за то, что динозавры в фильме все еще без перьев и выглядят точно так же, как и в снятом больше 20 лет назад "Парка юрского периода". По словам Брусатте, это оин из самых сильных отступлений от реальности.

"Теперь мы знаем, что у динозавров - возможно, вообще у всех динозавров - было то или иное оперение. Поэтому для меня немного странно видеть изображения динозавров без перьев. Это просто не выглядит естественным", - говорит он.



Велоцираптор с перьями

"Сейчас у меня совсем другое представление о том, как нужно изображать динозавров. Если бы сейчас мы снимали какой-нибудь фильм про динозавров - не из серии "Парк юрского периода" - я бы сделал все совсем по-другому ... все что мы узнали о оперение динозавров - это очень важно, и здесь можно сделать много интересного", - говорит Типпетт.

Брусатте двумя руками за: "Тиранозавр смотрелся бы, как адская птица размером с автобус. Мне кажется, это куда более устрашающе, чем зеленый тираннозавр с чешуей".

Однако, по словам Брусатте, в "Парке юрского периода" совсем не много отступлений от реальности, какой она была на тот момент.

"Мне кажется," Парк юрского периода "сделал огромное положительное влияние на развитие палеонтологии. Конечно, я бы мог придираться по мелочам через какие-то неточности, но я думаю, что положительные моменты в миллион раз перевешивают эти неточности", - говорит Брусатте.

"Я даже не знаю, была бы у меня сейчас работа, если бы не был снят "Парк юрского периода", - смеется ученый.