Двухколесный електрогірокар, которым не надо управлять. Как он работает

6 июня, 2018, 18:14

Китайская компания Beijing Lingyun Intelligent Technology создала беспилотный гирокар

Об этом пишет Bloomberg.

Компания разработала автономный двухколесный электромобиль Lingyun 1703. В нем установлена система балансировки кузова.

Автомобиль имеет всего одно кресло и двери по обе стороны. Длина гирокара составляет три метра, а ширина - один метр.

Чтобы электромобиль был всегда в горизонтальном положении, под единственным креслом установлен гироскоп. А для того, чтобы равновесие сохранялось во время стоянки, инженеры дополнительно оборудуют выдвижные колеса под дверью.

В салоне электрокара нет ни руля ни других способов управления. Этот автомобиль оборудован автономной системой передвижения.

Максимальная скорость, на которую можно розгнати авто - 100 км/час. Запас хода на одной зарядке - около 100 км.

Серийное производство уже есть в планах компании. Машина будет стоить около $15 тыс. с объемом выпуска 5-10 тыс. машин на год.