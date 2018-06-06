Двухколесный електрогірокар, которым не надо управлять. Как он работает
Об этом пишет Bloomberg.
Компания разработала автономный двухколесный электромобиль Lingyun 1703. В нем установлена система балансировки кузова.
Автомобиль имеет всего одно кресло и двери по обе стороны. Длина гирокара составляет три метра, а ширина - один метр.
Чтобы электромобиль был всегда в горизонтальном положении, под единственным креслом установлен гироскоп. А для того, чтобы равновесие сохранялось во время стоянки, инженеры дополнительно оборудуют выдвижные колеса под дверью.
В салоне электрокара нет ни руля ни других способов управления. Этот автомобиль оборудован автономной системой передвижения.
Максимальная скорость, на которую можно розгнати авто - 100 км/час. Запас хода на одной зарядке - около 100 км.
Серийное производство уже есть в планах компании. Машина будет стоить около $15 тыс. с объемом выпуска 5-10 тыс. машин на год.
- Напомним, немецкий концерн Volkswagen показал, как будет выглядеть электрический седан. Компания опубликовала первые изображения робомобиля, который должен появиться к 2020 году.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-