Донецкая фильтровальная станция может остановить работу из-за обстрелов, - МинВОТ

6 июня, 2018, 20:26

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий не исключают остановку Донецкой фильтровальной станции (ДФС) в связи с непрерывными обстрелами

Об этом министерство сообщает в Twitter.

"В связи с постоянными обстрелами в районе Донецкой фильтровальной станции, руководство совместно с СММ ОБСЕ решили оставить смену работников еще на сутки. Возможна остановка фильтровальной станции до урегулирования ситуации", - говорится в сообщении.

По словам главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана, иногда количество обстрелов возле ДФС превышает сотню в день. Кроме того, на подъездных дорогах наблюдатели обнаружили взрывные устройства.

Так, вечером 4 июня около 21.00, оккупанты обстреляли Донецкую фильтровальную станцию (ДФС). Обслуживающий персонал был вынужден прятаться в бомбоубежище и остался дежурить на объекте вторые сутки подряд.

КП #Вода_Донбасу: в связи с постоянными обстрелами в р-не Донецкой фильтровальной станции, руководство совместно с @OSCE_SMM решили оставить смену работников еще на сутки. Возможна остановка фильтровальной станции до урегулирования ситуации. — МТОТ (@mtot_gov_ua) 6 июня 2018 г.