Донецкая фильтровальная станция может остановить работу из-за обстрелов, - МинВОТ
Об этом министерство сообщает в Twitter.
"В связи с постоянными обстрелами в районе Донецкой фильтровальной станции, руководство совместно с СММ ОБСЕ решили оставить смену работников еще на сутки. Возможна остановка фильтровальной станции до урегулирования ситуации", - говорится в сообщении.
По словам главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана, иногда количество обстрелов возле ДФС превышает сотню в день. Кроме того, на подъездных дорогах наблюдатели обнаружили взрывные устройства.
Так, вечером 4 июня около 21.00, оккупанты обстреляли Донецкую фильтровальную станцию (ДФС). Обслуживающий персонал был вынужден прятаться в бомбоубежище и остался дежурить на объекте вторые сутки подряд.
КП #Вода_Донбасу: в связи с постоянными обстрелами в р-не Донецкой фильтровальной станции, руководство совместно с @OSCE_SMM решили оставить смену работников еще на сутки. Возможна остановка фильтровальной станции до урегулирования ситуации.— МТОТ (@mtot_gov_ua) 6 июня 2018 г.
- В апреле Донецкая фильтровальная станция уже останавливала работу. Была прекращена подача воды в шесть населенных пунктов Донецкой области : Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое.
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