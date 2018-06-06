 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Донецкая фильтровальная станция может остановить работу из-за обстрелов, - МинВОТ

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий не исключают остановку Донецкой фильтровальной станции (ДФС) в связи с непрерывными обстрелами

Об этом министерство сообщает в Twitter.

"В связи с постоянными обстрелами в районе Донецкой фильтровальной станции, руководство совместно с СММ ОБСЕ решили оставить смену работников еще на сутки. Возможна остановка фильтровальной станции до урегулирования ситуации", - говорится в сообщении.

По словам главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана, иногда количество обстрелов возле ДФС превышает сотню в день. Кроме того, на подъездных дорогах наблюдатели обнаружили взрывные устройства.

Так, вечером 4 июня около 21.00, оккупанты обстреляли Донецкую фильтровальную станцию (ДФС). Обслуживающий персонал был вынужден прятаться в бомбоубежище и остался дежурить на объекте вторые сутки подряд.

  • В апреле Донецкая фильтровальная станция уже останавливала работу. Была прекращена подача воды в шесть населенных пунктов Донецкой области : Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, в поселок Красный Партизан, села Крутая Балка и Верхнеторецкое.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 июня, 2018 среда

больше новостей

6 июня, 2018 среда

5 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать