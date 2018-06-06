Автобус с украинцами попал в ДТП в Тульской области, 3 человек пострадали, - СМИ

6 июня, 2018, 10:04

В результате столкновения пассажирского микроавтобуса с украинцами и грузовика в Ефремовском районе Тульской области пострадали 3 человека

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник.

"Минувшей ночью на 315 км федеральной трассы М-4 "Дон" столкнулись микроавтобус "Мерседес", который направлялся из Москвы в Донецк, и грузовик "Хино". В результате ДТП пострадали три человека", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в микроавтобусе находилось 16 человек, все они - граждане Украины.

Обстоятельства ДТП выясняются.