 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Автобус с украинцами попал в ДТП в Тульской области, 3 человек пострадали, - СМИ


фото: Don24
В результате столкновения пассажирского микроавтобуса с украинцами и грузовика в Ефремовском районе Тульской области пострадали 3 человека

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник.

"Минувшей ночью на 315 км федеральной трассы М-4 "Дон" столкнулись микроавтобус "Мерседес", который направлялся из Москвы в Донецк, и грузовик "Хино". В результате ДТП пострадали три человека", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в микроавтобусе находилось 16 человек, все они - граждане Украины.

Обстоятельства ДТП выясняются.

  • Напомним, утром 5 июня в Одесской области в результате ДТП один человек погиб, еще 9 получили ранения.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 июня, 2018 среда

больше новостей

6 июня, 2018 среда

5 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать