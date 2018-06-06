Автобус с украинцами попал в ДТП в Тульской области, 3 человек пострадали, - СМИ
6 июня, 2018, 10:04
В результате столкновения пассажирского микроавтобуса с украинцами и грузовика в Ефремовском районе Тульской области пострадали 3 человека
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на информированный источник.
"Минувшей ночью на 315 км федеральной трассы М-4 "Дон" столкнулись микроавтобус "Мерседес", который направлялся из Москвы в Донецк, и грузовик "Хино". В результате ДТП пострадали три человека", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в микроавтобусе находилось 16 человек, все они - граждане Украины.
Обстоятельства ДТП выясняются.
- Напомним, утром 5 июня в Одесской области в результате ДТП один человек погиб, еще 9 получили ранения.
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