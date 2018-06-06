Антикоррупционный суд: С МВФ сегодня попытаются согласовать наиболее спорное положение закона
6 июня, 2018, 14:18
Окончательный вариант положения о полномочиях Совета международных экспертов в законопроекте об Антикоррупционном суде может быть сформулирован во время сегодняшних переговоров с МВФ
Об этом заявил депутат от БПП, представитель Кабинета министров в Верховной Раде Вадим Денисенко, сообщает "Зеркало недели".
"По состоянию на эту минуту согласованного окончательного варианта этой статьи законопроекта об Антикоррупционном суде нет", - подчеркнул он.
По словам Денисенко, переговоры с МВФ должны состояться сегодня в режиме скайп-конференции. Он выразил надежду, что во время них стороны согласуют все условия, чтобы завтра за законопроект можно было голосовать.
- Напомним, 21 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его к рассмотрению во втором чтении.
- Комитет Рады не определился относительно двух положений законопроекта, в том числе относительно ключевого из них - права вето международных экспертов относительно кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.
- На прошлой пленарной неделе Рада не успела завершить рассмотрение во втором чтении законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде" и принять решение по нему. Таким образом, рассмотрение правок продолжается на этой неделе.
- Тем временем премьер-министр Владимир Гройсман пообещал сложить полномочия, если в Украине не создадут Антикоррупционный суд.
- Тем временем Председатель Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал голосование по законопроекту об Антикоррупционном суде в четверг, 7 июня.
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