Антикоррупционный суд: С МВФ сегодня попытаются согласовать наиболее спорное положение закона

6 июня, 2018, 14:18

Окончательный вариант положения о полномочиях Совета международных экспертов в законопроекте об Антикоррупционном суде может быть сформулирован во время сегодняшних переговоров с МВФ

Об этом заявил депутат от БПП, представитель Кабинета министров в Верховной Раде Вадим Денисенко, сообщает "Зеркало недели".

"По состоянию на эту минуту согласованного окончательного варианта этой статьи законопроекта об Антикоррупционном суде нет", - подчеркнул он.

По словам Денисенко, переговоры с МВФ должны состояться сегодня в режиме скайп-конференции. Он выразил надежду, что во время них стороны согласуют все условия, чтобы завтра за законопроект можно было голосовать.