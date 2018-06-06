 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Антикоррупционный суд: С МВФ сегодня попытаются согласовать наиболее спорное положение закона


фото: prm.ua
Окончательный вариант положения о полномочиях Совета международных экспертов в законопроекте об Антикоррупционном суде может быть сформулирован во время сегодняшних переговоров с МВФ

Об этом заявил депутат от БПП, представитель Кабинета министров в Верховной Раде Вадим Денисенко, сообщает "Зеркало недели".

"По состоянию на эту минуту согласованного окончательного варианта этой статьи законопроекта об Антикоррупционном суде нет", - подчеркнул он.

По словам Денисенко, переговоры с МВФ должны состояться сегодня в режиме скайп-конференции. Он выразил надежду, что во время них стороны согласуют все условия, чтобы завтра за законопроект можно было голосовать.

  • Напомним, 21 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики утвердил законопроект о создании Антикоррупционного суда для передачи его к рассмотрению во втором чтении.
  • Комитет Рады не определился относительно двух положений законопроекта, в том числе относительно ключевого из них - права вето международных экспертов относительно кандидатов на должность судьи Высшего антикоррупционного суда.
  • На прошлой пленарной неделе Рада не успела завершить рассмотрение во втором чтении законопроекта "О Высшем антикоррупционном суде" и принять решение по нему. Таким образом, рассмотрение правок продолжается на этой неделе.
  • Тем временем премьер-министр Владимир Гройсман пообещал сложить полномочия, если в Украине не создадут Антикоррупционный суд.
  • Тем временем Председатель Верховной Рады Андрей Парубий анонсировал голосование по законопроекту об Антикоррупционном суде в четверг, 7 июня.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 июня, 2018 среда

больше новостей

6 июня, 2018 среда

5 июня, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать