Известного украинского режиссера Леонида Кантера нашли мертвым
Об этом сообщает "Укринформ", со ссылкой на собственные источники.
В частности, накануне в полиции Черниговщины сообщили, что открыли уголовное производство по факту самоубийства 36-летнего мужчины в одном из сел Бахмачского района.
На месте происшествия правоохранители обнаружили труп мужчины со сквозным огнестрельным ранением в челюсть. Рядом с телом было оружие.
По данным источников издания, умершим оказался украинский кинорежиссер, владелец художественного хутора Обирок, основатель фестивалей "Хлеб своими руками", "Мама Африка" и других Леонид Кантер.
Впоследствии представитель Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил, что речь идет о Кантере. По его словам, умерший оставил предсмертную записку.
Мужчина родился в Киеве 27 июля 1981 года. На первом курсе университета (1998 год) работал журналистом и ведущим в Национальной телекомпании Украины.
Среди наиболее известных киноработ режиссера - фильм про киборгов Донецкого аэропорта "Добровольцы Божьей четы", короткометражный документальный фильм "Война за свой счет" и полнометражный документальный фильм "Миф", который вышел в этом году.
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