5 июня, 2018, 12:59

Известный украинский кинорежиссер, владелец художественного хутора Обирок Леонид Кантер, по данным полиции, совершил самоубийство

Об этом сообщает "Укринформ", со ссылкой на собственные источники.

В частности, накануне в полиции Черниговщины сообщили, что открыли уголовное производство по факту самоубийства 36-летнего мужчины в одном из сел Бахмачского района.



На месте происшествия правоохранители обнаружили труп мужчины со сквозным огнестрельным ранением в челюсть. Рядом с телом было оружие.

По данным источников издания, умершим оказался украинский кинорежиссер, владелец художественного хутора Обирок, основатель фестивалей "Хлеб своими руками", "Мама Африка" и других Леонид Кантер.

Впоследствии представитель Национальной полиции Ярослав Тракало подтвердил, что речь идет о Кантере. По его словам, умерший оставил предсмертную записку.

Мужчина родился в Киеве 27 июля 1981 года. На первом курсе университета (1998 год) работал журналистом и ведущим в Национальной телекомпании Украины.

Среди наиболее известных киноработ режиссера - фильм про киборгов Донецкого аэропорта "Добровольцы Божьей четы", короткометражный документальный фильм "Война за свой счет" и полнометражный документальный фильм "Миф", который вышел в этом году.