Зарплатный долг украинских предприятий превысил 2 млрд, - Минюст

5 июня, 2018, 20:34

Долг украинских предприятий перед сотрудниками превышает 2 млрд грн, за 2 месяца работы исполнители Министерства юстиции взыскали 89 млн грн

В органах исполнительной службы на исполнении находится 16 тыс. исполнительных документов о взыскании зарплаты на сумму 398 млн грн, сообщает Правительственный портал.

По словам министра юстиции Павла Петренко, задолженность отдельных предприятий достигает десятков миллионов. Среди крупнейших должников - Харьковское государственное авиационное производственное предприятие с суммой долга 74,3 млн грн, ПАО "Футбольный клуб" "Металлист" – 47,7 млн грн, ПАО "Запорожьеоблэнерго" – 16,9 млн грн.

"Это лишь верхушка айсберга. В каждой области есть свои рекордсмены, которые пренебрегают законными правами работников. Минюст осознает важность решения проблемы задолженности по зарплатам. Именно поэтому мы взяли курс на усиление работы в этом направлении", - отметил глава ведомства.

Он напомнил, что кампания по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы стартовала 2 апреля. Во всех регионах созданы штабы по контролю исполнения решений о взыскании задолженности. В наиболее проблемных регионах начали работу мобильные спецгруппы.

"Только за 2 месяца работы исполнители министерства взыскали 89 млн грн в пользу почти 6,5 тыс. работников", - проинформировал Петренко.

В частности, ликвидированы миллионные долги по зарплате ЧАО «Северодонецкое объединение «Азот» – 12,6 млн грн в пользу 501 работника, КП «Предприятие коммунальной собственности» – 6,9 млн грн в пользу 228 работников, ГП «Ривненский облавтодор» – 3,8 млн грн в пользу 741 работника, ПАО «Мелитопольгаз» – 3 млн грн в интересах 70 работников, ПАО «Лисичанскуголь» – 2,5 млн грн в пользу 118 работников.

Если взглянуть на карту, самые лучшие результаты в Запорожской, Ривненской, Луганской, Донецкой, Львовской, Черкасской, Киевской, Харьковской областях и Киеве. Отделом центрального аппарата Минюста обеспечена выплата работникам различных компаний более 12 млн гривень.

"Мобильные группы – не единственное средство воздействия на недобросовестных работодателей. Минюст запустил электронный реестр предприятий-должников по выплате зарплат https://erb.minjust.gov.ua. Он является публичным, следовательно все контрагенты той или иной компании смогут узнать о существующих проблемах и подумать, стоит ли иметь дело с такими бизнесменами", - подчеркнул министр юстиции.