Закупка лекарств через международные организации: 5 стран переняли опыт Украины

5 июня, 2018, 18:33

5 стран перешли на закупки лекарств через международные организации после успешного опыта Украины

Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

По данным СБУ, до 40% средств, выделенных на закупку лекарств, было переплачено и разворовывалось. Однако на данный момент отсутствие коррупции позволяет международным организациям экономить до 39% бюджетных средств, выделенных на закупку лекарств (в соответствии с отчетом Счетной палаты).

"Раньше некоторые препараты МЗ закупал в 67 (!) раз дороже, чем сейчас это делают международные организации. Однако после внедрения закупок на сохраненные средства Украина закупает больше лекарств и их безвозмездно получают больше украинцев", - говорится в сообщении.

По мнению врача, закупки лекарств через международные организации в настоящее время являются одним из самых действенных антикоррупционных мероприятий в Украине.

В течение 2017-2018 годов договоры о закупке лекарств с Программой развития ООН заключили Босния и Герцеговина, Казахстан, Молдова, Туркменистан и Узбекистан. Еще ряд стран Восточноевропейского региона планируют заключить договора в ближайшее время.

"Кроме того, привлечение новых стран к механизму закупок через международные организации открывает новые рынки для наших производителей. Ведь украинские компании могут участвовать в тендерах на поставку лекарств в эти страны. Каждую неделю новые партии лекарств, закупленных МОЗ через международные организации, отправляются в регионы" , - добавила и.о. министра.