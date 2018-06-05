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За попытку угона маршрутки харьковчанину грозит 12 лет тюрьмы


фото: gx.net
Харьковские следователи открыли уголовное производство на мужчину, который пытался угнать маршрутное такси

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

4 июня в милицию Харькова поступила информация о неадекватном поведении неизвестного мужчины. Установлено, что 48-летний харьковчанин выбежал на проезжую часть Александровского проспекта перед маршруткой. После этого мужчина забежал внутрь транспортного средства и начал угрожать водителю.

Неизвестного задержали патрульные полицейские, которые немедленно прибыли на место происшествия. Злоумышленник не смог объяснить мотив своего поступка. Транспортное средство вернули водителю.

Следователи полиции открыли уголовное производство по статье "Покушение на незаконное завладение транспортным средством". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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