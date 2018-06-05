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Итальянцев возмутила бесчувственность: мужчина сделал селфи на фоне сбитой поездом женщины


фото: ANSA/GIORGIO LAMBRI/QUOTIDIANO LIBERTA
На севере Италии мужчина делал селфи на фоне сбитой поездом канадки

Об этом сообщает ВВС Украина.

Отмечается, что происшествие случилось еще 26 мая, однако общественность возмутил факт неуважения к трагедии со стороны мужчины, который фотографировался.

Фото того, как мужчина делает селфи на фоне раненой женщины, сделал фотограф, который сказал при этом, что "мы окончательно теряем чувство этики".

Травмированную женщину доставили в больницу, где ей ампутировали ногу.

Юноша в шортах, который сделал селфи, не признает, что совершил преступление. Продолжается расследование.

Фото того, как он делает селфи на фоне жертв аварии, появилось на первых страницах многих итальянских изданий и распространилось в соцсетях.

В комментарии издания "La Stampa" речь шла о "раке, который разъедает интернет". Молодой человек, который сделал селфи, был не плохим человеком, утверждает Антонелла Боралеви. Но вместо этого он выключил свою душу и личность и стал "бездушным роботом интернета".

Журналист Джорджио Ламбри, который сфотографировал эту сцену, написал о своем опыте в статье в газете Liberta под заголовком: "Варварство, которого вы не ожидали: селфи на фоне трагедии".

 

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