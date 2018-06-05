Иран решил возобновить обогащение урана в больших масштабах
Об этом заявил заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди, передает Reuters.
"В письме, которое будет передано МАГАТЭ, Иран объявит, что процесс наращивания мощностей по производству UF6 (гексафторид урана), начнется во вторник", - сказал он.
По его словам, Иран имеет в своем распоряжении возможности для ускорения производства центрифуг, используемых для обогащения урана. UF6 является сырьем для центрифуг.
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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в понедельник, что он распорядился начать подготовку к увеличению мощностей по обогащению урана, если ядерное соглашение 2015 года с мировыми государствами развалится после выхода США из него в прошлом месяце.
Европейские государства, которые подписали соглашение, до сих пор поддерживают его, но имеют опасения по поводу программы баллистических ракет Ирана и его влияния на Ближнем Востоке. Иран говорит, что эти два вопроса не подлежат обсуждению.
По соглашению со США, Францией, Германией, Великобританией, Россией и Китаем, Иран строго ограничил мощности по обогащению урана, чтобы убедить государства в том, что он не используется для разработки ядерных бомб.
В обмен Иран получил ослабление санкций, большинство из которых были отменены в январе 2016 года. Сейчас США вводят новые санкции и хотят заключить новый договор.
- Напомним, 8 мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп официально объявил о выходе США из соглашения.
- Впоследствии Белый дом анонсировал новые санкции против Ирана.
- ЕС заявил, что остается преданным ядерной сделке с Ираном и не собирается выходить из нее, несмотря на решение Трампа.
- Франция, Великобритания и Германия призвали Иран и в дальнейшем выполнять ядерное соглашение. Также поддержали поддержание соглашения правительства Японии и Австралии.
- Президент Ирана Хасан Роухани пригрозил возобновить обогащение урана, если ядерная сделка провалится. Затем в иранском парламенте сожгли американский флаг.
- Саудовская Аравия пригрозила создать собственное ядерное оружие, если Тегеран возобновит свою ядерную программу.
- Выход США из ядерного соглашения вызвал резкое подорожание нефти.
- 10 мая США расширили персональные санкции против Ирана.
- Чуть позже Трамп выразил надежду, что ему удастся заключить с Ираном выгодную и справедливую сделку.
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