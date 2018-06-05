Игрок "Шахтера" Срна получил предложение из Италии
5 июня, 2018, 11:54
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна получил предложение от итальянского "Кальяри"
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Вчера он встретился с генеральным менеджером клуба Марио Пассетти, а также с президентом “Кальяри” Томмазо Джулини. 36-летний хорват взял несколько дней на размышления.
Ранее сообщалось, что Срна прибыл в Италию, чтобы ознакомиться с городом и возможностями клуба в сопровождении некоторых руководителей. С защитником планируют подписать контракт сроком на 1 год.
Капитан донецкого клуба сообщил, что продолжит карьеру за пределами Украины. Ранее сообщалось, что Срна может перейти в ПАОК, но трансфер сорвался из-за решения тренера греческого клуба Рэзвана Луческу сделать ставку на Лео Матоса.
- Контракт Срны с горняками истекает этим летом. “Шахтер” не хочет продлевать с ним соглашение из-за допинг-скандала. Дисквалификация хорвата заканчивается 22 августа.
- По итогам сезона 2017-2018 «Кальяри» занял 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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