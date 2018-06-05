Игрок "Шахтера" Срна получил предложение из Италии

5 июня, 2018, 11:54

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна получил предложение от итальянского "Кальяри"

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Вчера он встретился с генеральным менеджером клуба Марио Пассетти, а также с президентом “Кальяри” Томмазо Джулини. 36-летний хорват взял несколько дней на размышления.

Ранее сообщалось, что Срна прибыл в Италию, чтобы ознакомиться с городом и возможностями клуба в сопровождении некоторых руководителей. С защитником планируют подписать контракт сроком на 1 год.

Капитан донецкого клуба сообщил, что продолжит карьеру за пределами Украины. Ранее сообщалось, что Срна может перейти в ПАОК, но трансфер сорвался из-за решения тренера греческого клуба Рэзвана Луческу сделать ставку на Лео Матоса.