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Игрок "Шахтера" Срна получил предложение из Италии


фото: eurosport
Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна получил предложение от итальянского "Кальяри"

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Вчера он встретился с генеральным менеджером клуба Марио Пассетти, а также с президентом “Кальяри” Томмазо Джулини. 36-летний хорват взял несколько дней на размышления.
Ранее сообщалось, что Срна прибыл в Италию, чтобы ознакомиться с городом и возможностями клуба в сопровождении некоторых руководителей. С защитником планируют подписать контракт сроком на 1 год.
Капитан донецкого клуба сообщил, что продолжит карьеру за пределами Украины. Ранее сообщалось, что Срна может перейти в ПАОК, но трансфер сорвался из-за решения тренера греческого клуба Рэзвана Луческу сделать ставку на Лео Матоса.

  • Контракт Срны с горняками истекает этим летом. “Шахтер” не хочет продлевать с ним соглашение из-за допинг-скандала. Дисквалификация хорвата заканчивается 22 августа.
  • По итогам сезона 2017-2018 «Кальяри» занял 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
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