ВОЗ разработала всемирный план повышения физической активности

5 июня, 2018, 19:37

По данным ВОЗ, каждый пятый взрослый в мире и 4 из 5 подростков 11-17 лет недостаточно физически активны

Об этом сообщает Правительственный портал.

Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения разработала "Глобальный план действий по повышению уровня физической активности на 2018-2030 гг".

План действий ВОЗ – это 20 рекомендаций в области политики, которые направлены на формирование более активного общества, создание условий для людей разного возраста и разных возможностей. План, в частности, призывает поддерживать специальную подготовку медицинских работников и других специалистов и использовать цифровые технологии.

В ВОЗ подчеркивают, что неинфекционные болезни являются причиной 71% смертей во всем мире, а достаточная физическая активность может существенно снизить эти показатели. Физическая активность не означает профессиональный спортивный подход. Для положительных сдвигов можно отказаться от лифта и подниматься по лестнице, больше ходить пешком, ездить на велосипеде, активно отдыхать, танцевать и играть в подвижные игры.

В украинском правительстве напомнили, что в соответствии с Порядком оказания первичной медицинской помощи, которым уже с 1 июля будут руководствоваться абсолютно все заведения «первички», терапевты, педиатры и семейные врачи особое внимание будут уделять профилактике заболеваний.

В декабре прошлого года Министерство здравоохранения совместно с Центром общественного здравоохранения и экспертами презентовали национальные рекомендации по здоровому питанию и здоровому образу жизни. Одной из семи базовых рекомендаций является физическая активность.

Напомним, что ежедневная физическая активность обеспечивает:

Уменьшение риска опасных заболеваний, включая патологию сердца, инсульт, диабет и рак. Уменьшение риска смертности от всех причин

Уменьшение риска травм

Улучшение функционального состояния костей и суставов

Улучшение самооценки и качества жизни

Хороший аппетит и возможность потребления большего количества здоровой пищи для компенсации энергетических затрат и удовлетворения потребностей организма в необходимых пищевых веществах.

В МЗ отметили, что минимальная продолжительность умеренной и средней по интенсивности физической активности должна составлять 30 минут в день или 150 минут в неделю.