ВОЗ разработала всемирный план повышения физической активности
Об этом сообщает Правительственный портал.
Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения разработала "Глобальный план действий по повышению уровня физической активности на 2018-2030 гг".
План действий ВОЗ – это 20 рекомендаций в области политики, которые направлены на формирование более активного общества, создание условий для людей разного возраста и разных возможностей. План, в частности, призывает поддерживать специальную подготовку медицинских работников и других специалистов и использовать цифровые технологии.
В ВОЗ подчеркивают, что неинфекционные болезни являются причиной 71% смертей во всем мире, а достаточная физическая активность может существенно снизить эти показатели. Физическая активность не означает профессиональный спортивный подход. Для положительных сдвигов можно отказаться от лифта и подниматься по лестнице, больше ходить пешком, ездить на велосипеде, активно отдыхать, танцевать и играть в подвижные игры.
В украинском правительстве напомнили, что в соответствии с Порядком оказания первичной медицинской помощи, которым уже с 1 июля будут руководствоваться абсолютно все заведения «первички», терапевты, педиатры и семейные врачи особое внимание будут уделять профилактике заболеваний.
В декабре прошлого года Министерство здравоохранения совместно с Центром общественного здравоохранения и экспертами презентовали национальные рекомендации по здоровому питанию и здоровому образу жизни. Одной из семи базовых рекомендаций является физическая активность.
Напомним, что ежедневная физическая активность обеспечивает:
- Уменьшение риска опасных заболеваний, включая патологию сердца, инсульт, диабет и рак. Уменьшение риска смертности от всех причин
- Уменьшение риска травм
- Улучшение функционального состояния костей и суставов
- Улучшение самооценки и качества жизни
- Хороший аппетит и возможность потребления большего количества здоровой пищи для компенсации энергетических затрат и удовлетворения потребностей организма в необходимых пищевых веществах.
В МЗ отметили, что минимальная продолжительность умеренной и средней по интенсивности физической активности должна составлять 30 минут в день или 150 минут в неделю.
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