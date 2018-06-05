В Японии создали летающего робота-пожарного
Он умеет отслеживать свое положение и сохранять равновесие, изменяя направление струй, рассказывают разработчики в журнале IEEE Robotics and Automation Letters.
В некоторых случаях пожарным сложно добраться до источника огня, чтобы потушить его. Например, пожар может происходить в большом здании, в которое невозможно безопасно проникнуть через основной вход.
Для таких случаев инженеры предлагают использовать летающих роботов-пожарных, способных подобраться к месту возгорания через окна или другие части здания.
Ученые под руководством Сатоси Тадокоро (Satoshi Tadokoro) из Университета Тохоку создали летающего робота, который висит в воздухе за счет водяных реактивных струй.
Робот состоит из шланга для воды и модулей с соплами. Основной модуль, установленный на конце шланга и используется как для удержания шланга в воздухе, так и для тушения пожара. Если шланг нужно сделать дольше, \можно установить дополнительные модули с соплами.
Поскольку сам по себе шланг с реактивными струями нестабильный, разработчики создали для него систему управления. Вместо того, чтобы менять интенсивность потока жидкости, они выбрали конструктивно более простую схему и решили менять ее направление.
Для этого они закрепили часть сопел на электромоторах. Кроме того, на каждых 40 сантиметрах шланга установлены инерционные модули, которые отслеживают свое перемещение с высокой точностью. Инженеры написали алгоритм, позволяющий роботу отслеживать состояние всех своих сегментов и компенсировать перемещения за счет поворота.
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