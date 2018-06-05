В СМИ появился список 47 потенциальных жертв покушений. СБУ опровергла его подлинность
5 июня, 2018, 16:35
СБУ опровергла подлинность списка из 47 потенциальных жертв покушений, распространенный некоторыми СМИ
Об этом заявила спикер СБУ Елена Гитлянская, передают "Украинские новости".
"СБУ никому ничего не передавала. Список - тайна следствия ", - сказала Гитлянская.
Читайте также: Как мировые СМИ реагируют на "воскресение" Бабченко
Обнародованный список содержит фамилии известных украинских журналистов и даже писателей, в частности, Юрия Андруховича.
- Напомним, в ночь на 30 мая появилось сообщение, что в Киеве убили известного российского журналиста и блогера Аркадия Бабченко.
- В России открыли дело по Бабченко уже через полчаса после сообщения об убийстве.
- Экс-депутат Госдумы России Илья Пономарев предположил, что Бабченко мог знать своего убийцу, и рассказал о подготовке покушений на других российских оппозиционеров.
- СБУ удалось задержать организатора покушения на журналиста. Правоохранители выяснили, что подготовка убийства Бабченко является одной из операций российских спецслужб.
- "Киллер" Бабченко сдал организатора покушения СБУ.
- Стали известны личности организатора покушения на Бабченко и исполнителя, который "слил" заказ СБУ.
- Организатор убийства Борис Герман подтвердил, что договаривался с людьми из РФ о террористической деятельности.
- Суд арестовал подозреваемого в организации покушения Бориса Германа.
- Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что благодаря инсценированию смерти журналиста Бабченко украинским правоохранителям удалось обнаружить список из более 30 человек, которых хотят уничтожить российские спецслужбы.
- Журналист Матвей Ганапольский заявил, что в списке потенциальных жертв покушений было 47 человек.
Читайте также
-
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-
-
Читайте также
-
-
30 мая, 2018 Виталий Портников: отвечать должны убийцы
-