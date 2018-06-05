5 июня, 2018, 16:35

СБУ опровергла подлинность списка из 47 потенциальных жертв покушений, распространенный некоторыми СМИ

Об этом заявила спикер СБУ Елена Гитлянская, передают "Украинские новости".

"СБУ никому ничего не передавала. Список - тайна следствия ", - сказала Гитлянская.

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Обнародованный список содержит фамилии известных украинских журналистов и даже писателей, в частности, Юрия Андруховича.