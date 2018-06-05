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В России ввели штрафы за пользование анонимайзерами


фото: sarinform
Российская Государственная дума ввела штрафы за нарушение закона о анонимайзерах, которые позволяют обойти блокировку сайтов

Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Так, за выдачу поисковиками ссылок на анонимайзеры с граждан будут взиматься штрафы на сумму от трех до пяти тысяч рублей, то есть от 1260 до 2100 гривень, с юридических лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, то есть от 210 до почти 300 тыс. гривень.

Реестр запрещенных сайтов будет размещен в Федеральной государственной информационной системе, к которой поисковики будут обязаны подключиться. За неподключение к этой системе тоже предусмотрены штрафы.

Читайте также: Контролировать нельзя, запретить. Как Россия блокирует Telegram и почему это бессмысленно

  • Напомним, Роскомнадзор с 16 апреля пытается заблокировать мессенджер Telegram на территории России, внося в реестр запрещенных миллионы IP-адресов Amazon и Google - мессенджер использует их для обхода блокировки. В результате пострадали более 400 компаний, которые используют мощности Amazon и Google в своей работе.
  • Советник президента России по развитию интернета Герман Клименко заявил о возможном "изгнании" компании Microsoft из страны в ответ на ограничения в США по "Лаборатории Касперского".
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