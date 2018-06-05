В Раде объяснили, как приговор Сущенко дает больше возможностей его освободить
5 июня, 2018, 07:23
Вынесенный Россией приговор украинскому журналисту Роману Сущенко дает Украине больше возможностей в переговорах по его освобождению
Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
"Я хочу напомнить, что всех, кого нам удалось освободить из российских тюрем, получили этот шанс после вынесения псевдоприговора. Поэтому с одной стороны, вынесение приговора дает нам больше маневров в переговорах для того, чтобы разговаривать с Москвой для освобождения Романа", - подчеркнула она.
По словам Геращенко, это еще не означает, что процесс освобождения украинского журналиста будет быстрым, ведь сейчас есть другие политзаключенные, которым уже вынесены приговоры, но они до сих пор остаются в российских тюрьмах.
- Напомним, в октябре 2016 года украинского журналиста "Укринформа" Романа Сущенко арестовали в Москве по обвинению в шпионаже.
- Освободить Сущенко призвали Международная и Европейская федерации журналистов.
- Жена президента Франции Эммануэля Макрона попросила Владимира Путина освободить Сущенко.
- Основной суд по делу Сущенко может начаться в январе 2018 года.
- Адвокат Сущенко Марк Фейгин написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять журналиста на задержанных в Украине российских преступников.
- Во время пребывания Романа Сущенко в российской тюрьме умер его отец.
- 4 июня 2018 года Московской городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима Сущенко по обвинениям в шпионаже.
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