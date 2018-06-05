В Раде объяснили, как приговор Сущенко дает больше возможностей его освободить

5 июня, 2018, 07:23

Вынесенный Россией приговор украинскому журналисту Роману Сущенко дает Украине больше возможностей в переговорах по его освобождению

Об этом заявила вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Я хочу напомнить, что всех, кого нам удалось освободить из российских тюрем, получили этот шанс после вынесения псевдоприговора. Поэтому с одной стороны, вынесение приговора дает нам больше маневров в переговорах для того, чтобы разговаривать с Москвой для освобождения Романа", - подчеркнула она.

По словам Геращенко, это еще не означает, что процесс освобождения украинского журналиста будет быстрым, ведь сейчас есть другие политзаключенные, которым уже вынесены приговоры, но они до сих пор остаются в российских тюрьмах.