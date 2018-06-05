В "Динамо" может перейти полузащитник ПСЖ

5 июня, 2018, 12:21

Хавбек французского ПСЖ Хатем Бен Арфа может стать игроком киевского "Динамо"

Об этом сообщает l'equipe.

Киевский клуб уже сделал предложение 31-летнему французу. Также сообщается о том, что Бен-Арфа получил приглашение от мексиканского “Монтеррея”, бразильского “Фламенго”, российского “Рубина” и турецких “Фенербахче” и “Бешикташа”.

Также к футболисту проявляют интерес французский “Лион” и испанский “Бетис”, “Севилья”, “Вильярреал” и “Валенсия”. Сам француз хочет играть в Лиге чемпионов в команде с тренером, чье видение игры он разделяет.