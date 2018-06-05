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В "Динамо" может перейти полузащитник ПСЖ


фото: dynamo.kiev.ua
Хавбек французского ПСЖ Хатем Бен Арфа может стать игроком киевского "Динамо"

Об этом сообщает l'equipe.
Киевский клуб уже сделал предложение 31-летнему французу. Также сообщается о том, что Бен-Арфа получил приглашение от мексиканского “Монтеррея”, бразильского “Фламенго”, российского “Рубина” и турецких “Фенербахче” и “Бешикташа”.
Также к футболисту проявляют интерес французский “Лион” и испанский “Бетис”, “Севилья”, “Вильярреал” и “Валенсия”. Сам француз хочет играть в Лиге чемпионов в команде с тренером, чье видение игры он разделяет.

  • Сейчас Бен-Арфа свободный агент. Сезон 2017/18 он провел в ПСЖ, но на поле так и не появлялся. Последний официальный матч хавбек провел 9 апреля 2017 года.
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