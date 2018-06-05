В Польше зафиксировали значительный рост неприязни к украинцам и немцам

5 июня, 2018, 17:56

Среди поляков за последние годы значительно ухудшилось отношение к украинцам и немцам

Об этом говорится в исследовании Института публичных дел относительно восприятия поляками иностранцев на различных социальных ролях, сообщает портал Oko.Press.

Как отмечается, нынешний уровень восприятия украинцев поляками в большинстве измерений ниже более чем на 20 процентных пунктов, чем в 2013 году.

"Такое понижение можно объяснить антиукраинской риторикой некоторых политиков, а также неприязненным отношением части общества к увеличению количества граждан Украины на польском рынке труда" - отмечают авторы исследования Яцек Кухарчик и Агнешка Лада.

Поляки в целом воспринимают иностранцев из Европы (исследование касалось французов, немцев, украинцев и итальянцев) в различных социальных ролях (житель, сосед, коллега по работе, начальник фирмы, подчиненный, друг, зять или невестка, советник).

Наиболее приемлемыми для поляков оказались французы и итальянцы. Отношение же к немцам и украинцам по сравнению с 2013 годом явно ухудшилось.

В случае украинцев самые большие сложности поляки имеют в отношении тех украинцев, которые занимают роли, связанные с подчинением (начальник, подчиненный, советник). Впрочем, поляков, которые не имеют ничего против получения украинцами перечисленных социальных ролей, больше, чем тех, кто высказывает по этому неприязнь.

Так, 60% поляков не имеют ничего против, чтобы их начальником был украинец, 58% не против видеть украинца в качестве подчиненного, 55% - в качестве советника. Для сравнения: француза в качестве начальника воспринимают 73%, в качестве подчиненного – 71%, советника – 65%.