В отношении заместителя Сурпун откроют дисциплинарное производство за слова об онкобольных

5 июня, 2018, 07:19

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал указание возбудить дисциплинарное производство в отношении заместителя Ульяны Супрун Александр Линчевского

Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук на своей странице в Facebook.

"Цель - изучение информации, распространенной в СМИ, относительно его высказываний. Зная Премьера, уверен: если скандальные слова заместителя министра о смертельно больных людей действительно имели место - ему точно не поздоровится", - говорится в сообщении.