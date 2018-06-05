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В отношении заместителя Сурпун откроют дисциплинарное производство за слова об онкобольных

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман дал указание возбудить дисциплинарное производство в отношении заместителя Ульяны Супрун Александр Линчевского

Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Василий Рябчук на своей странице в Facebook.

"Цель - изучение информации, распространенной в СМИ, относительно его высказываний. Зная Премьера, уверен: если скандальные слова заместителя министра о смертельно больных людей действительно имели место - ему точно не поздоровится", - говорится в сообщении.

  • Напомним, Александр Линчевский во время выступления в Счетной палате высказался некорректно про лечение онкобольных за рубежом. В частности, употребил фразу "Это рак. Они все умрут. Они все умрут без вариантов. И эффективность этой программы есть ноль процентов".
  • После того как в СМИ раскритиковали высказывание - Линчевский официально извинился.
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