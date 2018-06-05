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В Киеве маршрутка сбила насмерть молодую женщину на пешеходном переходе

В Киеве, на перекрестке Оболонского проспекта и проспекта Степана Бандеры, вблизи станции метро "Почайна" произошло жуткое ДТП - маршрутка задавила молодую женщину

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

По предварительным данным, водитель "Богдана" с пассажирами, который следовал по маршруту 192 с Троещины до ст.м. "Почайна" при повороте с проспекта Бандеры на Оболонский совершил наезд на пешехода в районе регулируемого пешеходного перехода.

В результате наезда маршрутка протащила женщину несколько метров, после чего водитель "Богдана" остановился и сдал назад. К сожалению, когда прибыли медики "скорой", пострадавшая была без признаков жизни. Врачи лишь констатировали смерть женщины (на вид примерно 30-40 лет, личность на момент оформления ДТП не установлена).

Отметим, что если водитель маршрутки при повороте с проспекта Бандеры двигался на зеленый сигнал светофора, то должен был пропустить пешехода, который также двигался на сигнал согласно правилам. На месте ДТП работают полицейские.

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