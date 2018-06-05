В Кропивницком взорвали отделение банка
5 июня, 2018, 11:49
В ночь на 5 июня в Кропивницком прогремел взрыв на входе в одно из банковских учреждений
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Неизвестное взрывное устройство сработало на пороге здания в 00:22. Взрыв повредил стеклопакет на входе в помещение банковского учреждения и банкомат. Незначительных технических повреждений также получили припаркованные неподалеку легковые авто. Никто из людей не пострадал.
Инцидент расследуется по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
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