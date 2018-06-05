В Харькове сообщили о заминировании 5 бизнес-центров

5 июня, 2018, 15:09

Полицейские Харькова проверяют информацию о заминировании пяти бизнес-центров

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харькове.

Около 12 часов 5 июня в правоохранительные органы поступила информация о том, что в зданиях заложена взрывчатка.

В сообщениях было указано, что заминировано помещение бизнес-центров на улицах Академика Проскуры, Иванова, Алчевских, Богдана Хмельницкого и проспекте Московском.

На место происшествия для проверки информации выехали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.