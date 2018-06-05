В аэропорту Херсона задержали двух иранцев, которые выдавали себя за израильтян
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Так, правоохранители остановили нарушителей в пункте пропуска "Херсон-авиа". В этот пункт пропуска они прибыли рейсом из Турции. Отмечается, что стражи границы установили, что иностранцы следуют незаконно.
Во время углубленного изучения документов выяснилось, что паспорта поддельные. А в ходе осмотра совместно с представителями Государственной фискальной службы в вещах граждан нашлись и действительные паспорта граждан Ирана.
Кроме того, установлено, что визы в действительных паспортах также были поддельные, а паспорта Израиля они приобрели за $3 тыс.
В Нацполицию направлено уведомление для внесения в ЕРДР сведений о выявлении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 358 УК Украины (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов). Гражданам запрещен въезд в Украину сроком на 3 года и возвращено обратным рейсом в Стамбул.
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