Украинские военные сбили российский беспилотник в районе Бахмута

5 июня, 2018, 17:48

В районе Бахмута Донецкой области украинские военнослужащие сбили беспилотник российских оккупационных войск

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.

"Утром 5 июня российско-оккупационное командование пыталось вести воздушную разведку в направлении населенного пункта Бахмут. Подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно выявили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Украинским военнослужащим удалось уничтожить вражескую воздушную цель.