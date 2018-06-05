Украинские военные сбили российский беспилотник в районе Бахмута
5 июня, 2018, 17:48
В районе Бахмута Донецкой области украинские военнослужащие сбили беспилотник российских оккупационных войск
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил в Facebook.
"Утром 5 июня российско-оккупационное командование пыталось вести воздушную разведку в направлении населенного пункта Бахмут. Подразделения радиотехнических войск из состава Объединенных сил своевременно выявили и идентифицировали воздушную цель, которой оказался БПЛА российского производства "Орлан-10", - говорится в сообщении.
Украинским военнослужащим удалось уничтожить вражескую воздушную цель.
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