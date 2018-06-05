Украинка завоевала 8 медалей Мировой серии по синхронному плаванию

5 июня, 2018, 14:13

Украинка Елизавета Яхно выиграла восемь медалей на этапе Мировой серии по синхронному плаванию

Об этом сообщает Проспорт.

В Суррее (Канада) завершился седьмой этап Мировой серии по синхронному плаванию, на котором украинцы выиграли немало медалей. Соревнования длились три дня. За это время Елизавета Яхно успела выиграть четыре золотые и столько же серебряных наград.

В первый день в технической соло-программе она выиграла серебро, проиграв только японке Юкико Инуи. В этой же программе выступала и украинка Марта Федина, которая заняла четвертое место.

В командной технической программе Украины заняла первое место, опередив Японию и Канаду. Точно такой же результат с идентичным расположением призеров сложился и по итогам свободной программы.

В технической программе среди дуэтов Елизавета Яхно и Анастасия Савчук показали второй результат, уступив японкам и опередив канадок. Чемпионками украинки стали и по итогам свободной комбинации, где опередили команду США.

Произвольная программа среди дуэтов принесла серебро Яхно и Савчук, а вот другой украинский дуэт в составе Марины и Владиславы Алексеевых финишировал четвертым. Золото досталось Японии, бронза - Канаде.

В гайлайти украинки также доказали свое превосходство, победив француженок.

Последним пунктом было сольное выступление и демонстрация свободной программы, где результаты были такими же, как и в технической программе - Яхно заняла второе место позади Юкико Инуи. Федина стала четвертой, не сумев превзойти бронзового призера Жаклин Симоно из Канады.