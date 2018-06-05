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Украина - единственная страна Европы, где доходы декларирует 2,5 млн чиновников, - Луценко


фото: gp.gov.ua
Украина является лидером в Европе по декларированию чиновниками своих доходов, которые есть в открытом доступе

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на международной конференции "Украинская европейская перспектива", передает "Укринформ".

"Наша страна является, наверное, единственной страной в Европе, где заполняются 2,5 млн электронных деклараций, что есть в общем доступе", - заявил генпрокурор.

В то же время, как он отметил, в настоящее время проблемой в деле борьбы с коррупцией в Украине является отсутствие реальных судебных приговоров против коррупционеров из высших звеньев органов власти.

Луценко также сообщил, что в 2017-2018 годах украинские суды вынесли около 2 тысяч приговоров против коррупционеров, которые представляли текущую власть.

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