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Уборщицы аплодировали: Как премьер-министр Нидерландов мыл пол в парламенте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте собственноручно помыл пол на входе в парламент

Видео появилось в Twitter.

Политик зашел в помещение с кофе. Допить его не удалось: Рютте случайно разлил кофе на пол.

Тогда премьер-министр обратился к уборщицам и попросил их дать швабру. Рютте собственноручно вытер кофе, которое разлив. Пока он мыл пол, уборщицы аплодировали ему.

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