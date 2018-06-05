5 июня, 2018, 12:26

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте собственноручно помыл пол на входе в парламент

Видео появилось в Twitter.

Политик зашел в помещение с кофе. Допить его не удалось: Рютте случайно разлил кофе на пол.

Тогда премьер-министр обратился к уборщицам и попросил их дать швабру. Рютте собственноручно вытер кофе, которое разлив. Пока он мыл пол, уборщицы аплодировали ему.

Dutch Prime Minister Mark Rutte dropped his coffee cup today in Parliament, then cleaned up the mess himself under loud cheers of the Parliament's cleaners. pic.twitter.com/hHhcP24YHQ — Cees Van Beek (@ceesvanbeek) 4 июня 2018 г.