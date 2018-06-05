Тука объяснил, чем грозит невыкачивание воды из шахт на Донбассе
Об этом рассказал заместитель министра временно оккупированных территорий Георгий Тука, сообщает "Громадское".
"Во-первых, это подъем грунтовых вод. Это подтопление территории. То есть жилые дома, улицы, приусадебные участки могут оказаться под водой", — рассказал Тука.
Вторая опасность, по словам Туки, это возможность проседания почв, которая приведет к разрушению фундаментов и, соответственно, разрушению инфраструктуры.
"И третий сегмент этого неприятного опасного круга - попадание загрязненных шахтных вод. Все шахтные воды чрезвычайно загрязнены химическими веществами. Попадание этих вод в те реки и озера из которых осуществляется водозабор для использования в качестве питьевых вод", — подытожил заместитель министра.
Также Тука отметил, что на подконтрольной Украине территории Донбасса ведется постоянная работа в сотрудничестве с Министерством экологии и Министерством угольной промышленности для преодоления таких угроз.
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