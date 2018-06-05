Тука объяснил, чем грозит невыкачивание воды из шахт на Донбассе

5 июня, 2018, 22:57

Если из подтопленных шахт Донбасса не выкачивать воду, это может привести к подтоплению территорий, проседанию почв и отравлению воды

Об этом рассказал заместитель министра временно оккупированных территорий Георгий Тука, сообщает "Громадское".

"Во-первых, это подъем грунтовых вод. Это подтопление территории. То есть жилые дома, улицы, приусадебные участки могут оказаться под водой", — рассказал Тука.

Вторая опасность, по словам Туки, это возможность проседания почв, которая приведет к разрушению фундаментов и, соответственно, разрушению инфраструктуры.

"И третий сегмент этого неприятного опасного круга - попадание загрязненных шахтных вод. Все шахтные воды чрезвычайно загрязнены химическими веществами. Попадание этих вод в те реки и озера из которых осуществляется водозабор для использования в качестве питьевых вод", — подытожил заместитель министра.

Также Тука отметил, что на подконтрольной Украине территории Донбасса ведется постоянная работа в сотрудничестве с Министерством экологии и Министерством угольной промышленности для преодоления таких угроз.