Топ-200 ВУЗов: какие украинские университеты - лучшие
5 июня, 2018, 12:42
Центр международных проектов "Еврообразование" в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence презентовал новый рейтинг "Топ-200 ВУЗов Украина 2018"
Об этом говорится на сайте "Еврообразования".
Лидерами рейтинга стали Киевский политехнический институт имени Сикорского и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Они получили наивысшие суммы баллов от экспертов: 84,74 и 80,59 соответственно.
Закрывает тройку лидеров Харьковский национальный университет имени Каразина с суммой баллов 48,95.
Пятерку лучших ВУЗов закрывают Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" с показателем в 44,70 и Национальный университет "Львовская политехника" с результатом 44,66.
- С полным перечнем рейтинге Вузов можно ознакомиться по ссылке.
- Общую оценку вычисляли с помощью сложения баллов по трем критериям: качество научно-педагогического потенциала, качество обучения и международное признание.
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