5 июня, 2018, 12:42

Центр международных проектов "Еврообразование" в партнерстве с международной группой экспертов IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence презентовал новый рейтинг "Топ-200 ВУЗов Украина 2018"

Об этом говорится на сайте "Еврообразования".

Лидерами рейтинга стали Киевский политехнический институт имени Сикорского и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Они получили наивысшие суммы баллов от экспертов: 84,74 и 80,59 соответственно.

Закрывает тройку лидеров Харьковский национальный университет имени Каразина с суммой баллов 48,95.

Пятерку лучших ВУЗов закрывают Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" с показателем в 44,70 и Национальный университет "Львовская политехника" с результатом 44,66.