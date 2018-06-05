Сирийские курды объявили о выходе из одного из основных городов на севере Сирии

5 июня, 2018, 18:53

Отряды курдской самообороны YPG объявили, что покинут город Манбидж на севере Сирии после того, как Анкара и Вашингтон провели переговоры о судьбе города, который имеет стратегически важное значение

"После более чем двухлетней непрерывной работы с Военным советом Манбиджа, самодостаточным в своей подготовке, YPG решила вывести своих военных советников из Манбиджа", - цитирует AFP заявление сирийских курдов.

Решение курдов было принято после вчерашних договоренностей между государственным секретарем США Майком Помпео и главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу, по которым американские военные советники выводились из города Манбидж.

Отметим, что Анкара проводит военную кампанию против формирований сирийских курдов, считая их террористами. Однако Вашингтон до этого времени рассматривал курдов как основных союзников в борьбе против радикальных исламистов.

Бойцы курдских формирований после освобождения Манбиджа от террористов Исламского государства в 2016 году оставили военных советников в городе для обучения местных сил самообороны.

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