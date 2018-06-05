Сутки в ООС: оккупанты обстреляли ДФС, двух врагов уничтожено

Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

Бои продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское, что на Луганщине. На Горловском направлении в районе населенного пункта Зайцевое. Не прекращаются боевые действия на Донецком направлении вблизи Авдеевки, Песок, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого. На Мариупольском направлении – в районе Лебединского.

Российско-оккупационные войска 30 раз прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из них 10 раз применяли артиллерию и минометы.

Боевики не прекращают обстрелы гражданских объектов. Так, вечером 4 июня около 21.00, оккупанты обстреляли Донецкую фильтровальную станцию (ДФС). Обслуживающий персонал был вынужден прятаться в бомбоубежище и остался дежурить на объекте вторые сутки подряд. Информация о повреждении ДФС уточняется.

Во время боевых действий прошлых и текущих суток потерь среди наших защитников нет.

По данным разведки, двух оккупантов было уничтожено и шестеро ранено.