Сутки в ООС: оккупанты обстреляли ДФС, двух врагов уничтожено
Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.
Бои продолжались в районе населенных пунктов Крымское и Новотошковское, что на Луганщине. На Горловском направлении в районе населенного пункта Зайцевое. Не прекращаются боевые действия на Донецком направлении вблизи Авдеевки, Песок, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого. На Мариупольском направлении – в районе Лебединского.
Российско-оккупационные войска 30 раз прибегали к прицельному огню по нашим позициям, из них 10 раз применяли артиллерию и минометы.
Боевики не прекращают обстрелы гражданских объектов. Так, вечером 4 июня около 21.00, оккупанты обстреляли Донецкую фильтровальную станцию (ДФС). Обслуживающий персонал был вынужден прятаться в бомбоубежище и остался дежурить на объекте вторые сутки подряд. Информация о повреждении ДФС уточняется.
Во время боевых действий прошлых и текущих суток потерь среди наших защитников нет.
По данным разведки, двух оккупантов было уничтожено и шестеро ранено.
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