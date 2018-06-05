Супрун приглашает на работу в МЗ "агентов изменений". Можно идти даже без медобразования

5 июня, 2018, 10:42

МЗ Украины приглашает к себе на работу "агентов изменений", которые помогут трансформировать систему здравоохранения

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

Глава МЗ отметила, что вскоре стартует конкурс на новые вакансии. Чтобы подать документы, осталось меньше недели.

Сурпун назвала 5 причин для того, сказать “да” государственной службе МЗ Украины:

1. Мы работаем над самыми масштабными в Украине и Европе изменениями.

Внедрение современной модели финансирования медицины, электронной системы здравоохранения, международных стандартов лечения, построение модели, в центре которой является пациент - все это большая работа и большие вызовы. Но вы точно будете иметь пространство и возможности раскрыть свой потенциал на полную! Кроме того, возможность собственноручно сделать лучше, здоровее и сильнее страну - бесценна.

2. Сегодня в МЗ собралась одна из лучших команд.

С нами представители пациентских организаций, благотворительных фондов, управленцы с огромным положительным опытом в сфере охраны здоровья - это постоянная мотивация и драйв работать вместе с ними!

3. Вакансий много - 29! Все они разнообразны, как по направлению работы, так и по требованиям. Нам нужны сильные лидеры, опытные управленцы и квалифицированные эксперты. Для всех вакансий опыт государственной службы не является обязательным. Будем рады как медикам, так и кандидатам без медицинского образования, ведь на часть позиций она не является обязательной.

4. Мы открытое министерство, а это также означает, что мы открыты поддержать обоснованные идеи и новые решения. Мы не зовем вас на государственную службу, чтобы вы утонули в грудах бумаги и бюрократии. Мы приглашаем построить государственную службу нового образца - прогрессивную и способную отвечать современным вызовам.

5. Достойная заработная плата.

Государственный эксперт будет зарабатывать от 36 200 грн в месяц, руководитель экспертной группы - от 42 400 грн, генеральный директор - от 50 070 грн.

Документы на все вакансии можно подавать до 18:00 11 июня, а уже 19 июня начнется первое тестирование.

Больше о вакансии на сайте МЗ.