5 июня, 2018, 13:04

3 июня вблизи Марьинки Донецкой области военнослужащие одной из бригад из состава ООС задержали агента т.н. "ДНР"

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Агентом оказался житель Ясиноватой Наводничий Алексей, 1995 года рождения.

Представители контрразведки СБУ установили, что парень принадлежит к разведывательно-агентурной сети террористической организации "МГБ ДНР". Он с марта 2018 года по заданию своих кураторов проводил разведку военных объектов ВСУ в районе Марьинки, за что получал вознаграждение в размере 15 000 рублей РФ за каждое выполненное задание.

На видео с допроса говорится о том, что парень учится в Ясиноватском строительном техникуме, заканчивает второй курс.

В 2016 году он познакомился с представителями "ДНР". Уже в 2018 году Наводничий встретил одного из этих знакомых, который предложил работать на пользу незаконного вооруженного формирования и добывать информацию о военных позициях ВСУ.

4 июня передали материалы по содействию Наводничого преступной деятельности "ДНР" направили в Волновахский отдел полиции ГУ НП в Донецкой области. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УКУ (Создание непредвиденных законом военизированных или вооруженных формирований).