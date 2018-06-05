Студент строительного колледжа: На Донбассе поймали агента "ДНР"
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Агентом оказался житель Ясиноватой Наводничий Алексей, 1995 года рождения.
Представители контрразведки СБУ установили, что парень принадлежит к разведывательно-агентурной сети террористической организации "МГБ ДНР". Он с марта 2018 года по заданию своих кураторов проводил разведку военных объектов ВСУ в районе Марьинки, за что получал вознаграждение в размере 15 000 рублей РФ за каждое выполненное задание.
На видео с допроса говорится о том, что парень учится в Ясиноватском строительном техникуме, заканчивает второй курс.
В 2016 году он познакомился с представителями "ДНР". Уже в 2018 году Наводничий встретил одного из этих знакомых, который предложил работать на пользу незаконного вооруженного формирования и добывать информацию о военных позициях ВСУ.
4 июня передали материалы по содействию Наводничого преступной деятельности "ДНР" направили в Волновахский отдел полиции ГУ НП в Донецкой области. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 260 УКУ (Создание непредвиденных законом военизированных или вооруженных формирований).
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