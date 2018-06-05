SpaceX отложила туристические полеты к луне на год

5 июня, 2018, 13:53

Первые туристические полеты вокруг Луны, запланированные SpaceX, откладываются до 2019 года. Изначально в планах компании было отправить первый экипаж уже в этом году

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В феврале 2017 года американская компания SpaceX официально заявила о том, что планирует отправить к луне первую туристическую миссию, в пресс-релизе также сообщалось, что инициативу поддержали два заинтересованных лица "и внесли существенный залог в счет будущей миссии".

Экипаж планировали отправить на пилотованой версии Dragon, впервые показанной Маском еще в 2014 году. Пока что используется только грузовая версия - например, один из таких кораблей недавно вернулся с МКС. Инициативу SpaceX NASA поддержало; к концу прошлого года также планировалось начать медицинскую диагностику и подготовку первых туристов.

Сейчас SpaceX сообщила, что полет откладывается, как минимум, до середины следующего года. Пока не понятно, на чем запустят пилотируемый корабль: для запуска пилотируемых миссий на орбиту Земли, в том числе к МКС, SpaceX ожидаемо планирует использовать Falcon 9, однако для полетов к луне понадобятся более тяжелые ракеты.

Сначала для первого запуска пилотируемой версии Dragon планировалось использовать Falcon Heavy, но перед первым (и пока единственным) запуском сверхтяжелой ракеты SpaceX отказалась от этой идеи. Возможно, для этой цели можно будет использовать ракеты BFR, но их строительство начнется только в этом году и в следующем, вероятно, не завершится.

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