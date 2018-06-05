Соседи режиссера Кантера рассказали о его последнем дне жизни

5 июня, 2018, 21:55

Соседи говорили, что Леонид в последние месяцы приезжал на свой художественный хутор Обирок время от времени.

Кантер приехал на Обирок сам, а друг там уже жил. Они поубирали вместе, потому что готовились к фестивалю. А потом друг отлучился на несколько часов. И в этот момент Леонид выстрелил в себя. Во дворе была металлическая бочка. Кантер якобы залез внутрь и застрелился. Выстрелов соседи не слышали.

Тело кинорежиссера нашла его близкая подруга, которая приехала на двор. Она же вызвала полицию. По словам соседей, Леонид оставил записку и видеообращение к своим детям. Все это изъяла следственная группа. Полицейские также забрали оружие, из которого предположительно был выстрел, и сено было разбросано перед бочкой.

Обычно Леонид приезжал на хутор на своей машине, но на этот раз якобы добирался на попутках. Отметим, что до Обирка непросто доехать таким образом.