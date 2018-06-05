СМИ назвали причину отставки Зидана из "Реала"

5 июня, 2018, 13:14

Стало известно, почему француз Зинедин Зидан подал в отставку с поста главного тренера мадридского "Реала"

Об этом сообщает Mirror.

Зидан покинул клуб из-за конфликта с президентом клуба Флорентино Пересом. По информации источника, 45-летний специалист не смог договориться с руководителем клуба о летних трансферных целях.

Зидан хотел приобрести в "Челси" полузащитника Эдена Азара, но Перес отказался от этого трансфера. Кроме того, президент клуба хотел видеть в "Реале" голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, но француз был доволен игрой основного вратаря Кейлора Наваса.

Напомним, Зидан возглавил "Реал" в 2016-м году. За этот период времени француз выиграл у руля клуба три Лиги чемпионов, одну Примеру, один Суперкубок Испании, два клубных чемпионата мира и два Суперкубка УЕФА.



В целом под руководством Зидана "Реал" провел 149 матчей, в которых одержал 105 побед, потерпел 16 поражений, и еще 28 раз сыграл вничью.

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